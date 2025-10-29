На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участника СВО, сбившего насмерть детей в Свердловской области, арестовали

В Ревде арестовали участника СВО, сбившего насмерть двух сестер
true
true
true

В Ревде Свердловской области арестовали участника спецоперации, сбившего насмерть двух сестер 7 и 9 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Михаил Слободян арестован на 2 месяца до 26 декабря, ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек», — говорится в посте.

Как пишет канал, в крови мужчины нашли следы запрещенных веществ.

Во время заседания сотрудники СМИ спросили фигуранта, поедет ли он на СВО после задержания, — он промолчал.

Накануне в Ревде жители устроили стихийный мемориал в память о девочках, которых сбил пьяный водитель. Позже на месте ДТП началась панихида. Люди поддерживали и обнимали друг друга, сообщали местные журналисты.

Трагедия произошла 27 октября. Тогда сообщалось, что мужчина не справился с управлением и, сбив трех школьниц, протаранил здание местного магазина. Девочки при этом находились на тротуаре и ожидали, пока загорится зеленый свет.

Двоих из них спасти не удалось, еще одна девочка серьезно пострадала. По последним данным, она уже пришла в себя и дышит самостоятельно, однако родителей к ней пока не пускают.

Ранее в Москве трактор сбил пожилую женщину.

