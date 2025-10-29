«Родителей не пускают»: стало известно о состоянии школьницы после жесткого ДТП в Ревде

Школьница, пострадавшая в жестком ДТП в Ревде, пришла в себя

Школьница, которую сбил пьяный участник СВО, пришла в себя. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Пострадавшая в жуткой аварии в Ревде школьница пришла в себя. Мать девочки подтвердила, что Лиза уже дышит самостоятельно. Родителей пока к ней не пускают», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящая время школьница находится под наблюдением медиков, а ее земляки продолжают сбор денег на реабилитацию.

Девочка пострадала в ДТП, произошедшем накануне. Вместе с двумя знакомыми она ждала зеленый свет, когда водитель одной из машин сбил всех троих и протаранил магазин. В результате выжил только один ребенок.

Мужчину, находившегося за рулем, задержали. По словам его супруги, муж несколько раз попадался на езде в нетрезвом состоянии.

По данным ведомства, после ДТП пострадавшая поступила в местную больницу с множественными переломами костей обеих ног и ушибом головного мозга средней тяжести.

