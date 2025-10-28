Трактор снес пожилую москвичку

В Москве трактор сбил пожилую женщину на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

«Пожилая женщина попала под трактор на улице Маршала Василевского. Видимо, кто-то слишком увлекся благоустройством», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. Москвичке было 85 лет. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что на юге Москвы у метро Академика Янгеля девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

Кроме того, в Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек. Авария произошла на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница.

Ранее в Москве грузовик влетел в скорую помощь.