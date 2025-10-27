Водитель, сбивший трех школьниц в уральском городе, был пьян

Водитель Lada, сбивший трех детей-пешеходов в Ревде Свердловской области, был пьян. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Да», – сказала собеседница агентства отвечая на вопрос, был ли пьян водитель автомобиля, наехавший на детей.

В Ревде водитель сбил пешеходов и врезался в здание, где находится продуктовый супермаркет. В результате ДТП погибли двое детей, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на улице Чехова. По предварительным данным, мужчина за рулем легковой машины не справился с управлением и сбил школьниц, которые стояли на тротуаре и ждали зеленый свет. На кадрах с места инцидента заметно, как машина виляет по дороге и едва не задевает других участников движения, после чего врезается в здание.

Ранее автобус с туристами протаранил прицеп в Приморье.