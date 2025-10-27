На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель, сбивший трех школьниц в уральском городе, был пьян

РИА: водитель Lada, сбивший трех детей-пешеходов в Ревде, был пьян
true
true
true

Водитель Lada, сбивший трех детей-пешеходов в Ревде Свердловской области, был пьян. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Да», – сказала собеседница агентства отвечая на вопрос, был ли пьян водитель автомобиля, наехавший на детей.

В Ревде водитель сбил пешеходов и врезался в здание, где находится продуктовый супермаркет. В результате ДТП погибли двое детей, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на улице Чехова. По предварительным данным, мужчина за рулем легковой машины не справился с управлением и сбил школьниц, которые стояли на тротуаре и ждали зеленый свет. На кадрах с места инцидента заметно, как машина виляет по дороге и едва не задевает других участников движения, после чего врезается в здание.

Ранее автобус с туристами протаранил прицеп в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами