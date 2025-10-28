В Ревде устроили стихийный мемориал в память о девочках, которых сбил пьяный водитель

Е1: в Ревде появился мемориал в память о девочках, которых сбил пьяный водитель

В Ревде Свердловской области жители устроили стихийный мемориал в память о девочках, которых сбил пьяный водитель. Об этом сообщает региональный Е1.

«На месте, где случилась авария, местные жители организовали стихийный мемориал. Туда несут цветы и игрушки», — говорится в материале.

Позже на месте ДТП началась панихида. Люди поддерживали и обнимали друг друга, сообщили журналисты.

До этого выяснилось, что девочки, которых не спасли после аварии, приходились друг другу сестрами. Известно, что детям было 7 и 9 лет. Еще одна девочка, которая также получила травмы, но выжила, находится в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники полиции также установили личность водителя, им оказался уроженец Ревды.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Горелых подтвердил информацию о том, что мужчина был пьян.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, и, сбив трех школьниц, протаранил здание местного магазина. Девочки при этом находились на тротуаре и ожидали, пока загорится зеленый свет.

