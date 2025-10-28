«Все гулял, пил»: на Урале пьяный участник СВО насмерть сбил двух сестер-школьниц

В Ревде на месте гибели маленьких сестер в ДТП появился стихийный мемориал

На Урале участник СВО, находившийся в отпуске по ранению, в нетрезвом состоянии насмерть сбил двух сестер-школьниц. Их подруга выжила в аварии и находится в искусственной коме. В память о погибших на месте ДТП появился стихийный мемориал: местные жители несут игрушки, цветы и не скрывают слез. Тем временем водитель уже пришел в себя в больнице и пытается вспомнить аварию. По предварительной информации, рядом с ним дежурят силовики, чтобы не допустить самосуда. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В городе Ревда Свердловской области пьяный водитель за рулем автомобиля Lada-2112 сбил трех школьниц, сообщило региональное управление МВД России.

Авария произошла накануне вечером на улице Чехова. По предварительной информации, около 20:00 (18:00 мск) 37-летний водитель не справился с управлением и наехал на девочек, которые стояли на тротуаре перед пешеходным переходом в ожидании зеленого сигнала светофора. Затем автомобиль протаранил здание магазина.

Две сестры в возрасте семи и девяти лет от полученных травм скончались на месте ДТП , третью 11-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель также находится в больнице.

Портал E1.ru узнал, что сестры вместе с подругой отправились через дорогу в магазин за сладостями. Автомобиль сбил их в тот момент, когда они возвращались домой.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Местные власти после ДТП отменили все развлекательные мероприятия.

«Погибли две маленькие звездочки»

Погибшие сестры, девятилетняя Кира и семилетняя Аня (девочка в этом году пошла в первый класс), занимались в местной танцевальной студии, рассказала ее руководитель Мария Асоцкая.

«Погибли две маленькие звездочки <…> Кира такая трудолюбивая всегда, а Аня пришла всего два месяца назад. Все говорила: «Я как сестра!». Хорошие девчонки такие были», — рассказала хореограф порталу E1.ru.

Утром 28 октября в Ревде сотни местных жителей организовали стихийный мемориал в память о погибших сестрах. К месту аварии несут цветы, мягкие игрушки и зажигают лампады, многие из пришедших не могут сдержать слез , пишет Ura.ru.

«Город у нас весь плачет <…> Они не должны были погибнуть. Они такие жизнерадостные, они всегда все хотели, никогда не унывали, не жаловались», — поделилась Асоцкая беседе с изданием «Подъем».

По ее словам, воспитанием девочек занималась мать-одиночка, которая «все для них делала». По информации Ura.ru, местные жители организовали сбор пожертвований для оказания финансовой поддержки семье и проведения похорон.

Кроме того, деньги собирают на лечение выжившей девочки. Сейчас она находится в искусственной коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое.

«Перевозить в Екатеринбург пока не разрешают. У нее открытый перелом бедра, перелом голени. Мозг в порядке», — рассказала E1.ru ее мама.

По словам местной учительницы, девочка — отличница, победительница конкурсов и олимпиад, активистка и староста своего класса.

«Крыша вообще съехала»

За рулем сбившего школьниц автомобиля был уроженец Ревды по имени Михаил, сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Михаил — участник специальной военной операции, на протяжении 2,5 года служил на передовой, рассказала его жена Юлия. В июле мужчина получил ранение и оказался в госпитале. Там ему установили конструкцию, которая поддерживает ногу. По словам Юлии, муж «еле ходит». Недавно врачи отпустили его восстанавливаться домой, в Ревде он пробыл неделю.

«Дома переночевал только один раз. Он снял коттедж где-то. Все гулял, пил. У него крыша вообще съехала. Я вчера умоляла его: пойдем домой, пойдем домой. Но он не шел. Я сама себя сейчас просто виню, что не смогла его остановить. Я пыталась. Но он ведь не слушал», — поделилась она в беседе с E1.ru.

Автомобиль, на котором Михаил сбил девочек, был приобретен в октябре. Супруга была против этой покупки — мужчина уже трижды попадался за рулем в нетрезвом состоянии.

До СВО Михаил работал и мастером по установке окон, и сварщиком, но нигде надолго не задерживался, поскольку его часто увольняли из-за пьянства, добавила Юлия.

Сейчас женщина работает воспитателем в детском саду и растит сына. Она отказалась ехать к мужу в больницу. В этом же медучреждении находится и выжившая школьница. По данным Ura.ru, мужчина пришел в сознание и пытается вспомнить аварию.

«Как это вообще возможно? Что произошло? Боюсь. Убил?» — сказал Михаил на видеозаписи, снятой в медучреждении.

По предварительной информации, в больнице дежурят силовики, чтобы не допустить самосуда.