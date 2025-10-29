Вооруженные силы России во время освобождения Вишневого в Днепропетровской области установили контроль над 10 кв. км территории и зачистили более 280 строений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По сообщению источника ТАСС в силовых структурах, данный населенный пункт был крупным укрепрайоном украинской армии. Отмечается, что в ходе боев за поселок было уничтожено шесть бронемашин, а также 19 единиц автомобильной техники противника.

29 октября стало известно о взятии Вишневого бойцами группировки войск «Восток». В результате боев украинская сторона потеряла до 220 военнослужащих.

27 октября в Минобороны России сообщили о взятии под контроль трех населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие вынудили бойцов ВСУ покинуть Привольное и Новониколаевку в Запорожской области. Также российские подразделения взяли под контроль Егоровку в Днепропетровской области.

Ранее российские военные призвали ВСУ не делать из Купянска второй Бахмут.