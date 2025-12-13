Россиянам назвали допустимую дозу алкоголя

Главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев назвал россиянам дозу алкоголя, которая считается допустимой. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Врач назвал допустимой дозой алкоголя 50-70 грамм крепкого напитка. По его словам, даже такая порция увеличивает нагрузку на сердце, печень и сосуды. Эксперт подчеркнул, что наука и результаты независимых исследований говорят о том, что безопасных доз алкоголя нет.

«Алкоголь лучше не употреблять, а если и употреблять, то лишь эпизодически, один-два раза в месяц в минимальной дозе и не в качестве «лекарства» для сердца», — сказал кардиолог.

В декабре новый систематический обзор американских исследователей подтвердил: даже небольшие количества алкоголя существенно повышают риск развития ряда онкологических заболеваний. Частота и объем потребления спиртного напрямую влияют на вероятность возникновения рака молочной железы, печени, кишечника, ротовой полости, гортани, пищевода и желудка.

