Российские военные в листовках призвали ВСУ не делать Бахмут из Купянска

Минобороны: ВС России призывают солдат ВСУ не делать из Купянска второй Бахмут

Вооруженные силы России в листовках к украинским военным призывают их не делать из Купянска второй Бахмут. Кадры опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

«Солдат Украины! Купянск окружен! Не делай из города еще один Бахмут. Сложи оружие, выходи к русским войскам. Иного способа выжить не будет!» — говорится в сообщении.

Российские военные призвали солдат ВСУ сложить оружие в течение часа. В листовке подчеркивается, что военнослужащие еще могут поднять руки и спастись.

«Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. Вы побеждены. У вас есть час, чтобы сдаться», — говорится в послании.

При этом ВС России гарантируют хорошие условия тем, кто сдался добровольно, а также медицинскую помощь и возможность связаться с родными. Помимо этого, продолжается уничтожение украинской группировки, окруженной в районе Купянска Харьковской области.

Помимо этого, российские военные пресекли две безуспешные попытки украинских подразделений провести контратаки.

До этого военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что потеря контроля над Купянском и Волчанском в Харьковской области станет тяжелейшим ударом для украинских войск. По словам эксперта, после взятия Волчанска и Купянска у Вооруженных сил РФ появится возможность продвинуться на юго-восток и в дальнейшем охватить Славянско-Краматорскую агломерацию с севера.

26 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что успехи военнослужащих страны при окружении Купянска стали возможны благодаря их героическим действиям и скрупулезной работе штабов.

Ранее Подоляка заявил об «очень больших» проблемах ВСУ под Харьковом.