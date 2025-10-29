На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ раскрыли подробности про взятый поселок Вишневое

ТАСС: взятое под контроль Вишневое было крупным укрепрайоном ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области был крупным укрепрайоном украинской армии. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

«В результате боев в Вишневом и его окрестностях забайкальцы взяли под контроль крупный укрепленный район обороны противника площадью свыше 10 кв. км, зачистили более 280 строений», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что в ходе боев за поселок было уничтожено шесть бронемашин, а также 19 единиц автомобильной техники противника.

О взятии Вишневого бойцами группировки войск «Восток» стало известно 29 октября. Подробности сообщили в Минобороны РФ. В результате боев украинская сторона потеряла до 220 военнослужащих.

27 октября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль три населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях. В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие вынудили бойцов ВСУ покинуть Привольное и Новониколаевку в Запорожской области. Также российские подразделения взяли под контроль Егоровку в Днепропетровской области.

Ранее российские военные убедили группу бойцов ВСУ в районе Купянска сложить оружие.

СВО: последние новости
