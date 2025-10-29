Российские войска взяли под контроль Вишневое в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину украинской обороны и взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, огневое поражение нанесли формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах Великомихайловки и Новоалександровки в Днепропетровской области, а также населенных пунктов Новое, Успеновка и Яблоково в Запорожской области.

В результате боев украинская сторона, по оценке Минобороны, потеряла до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

27 октября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль три населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях. В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие вынудили бойцов ВСУ покинуть Привольное и Новониколаевку в Запорожской области. Также российские подразделения взяли под контроль Егоровку в Днепропетровской области.

Ранее российские военные застигли бойцов ВСУ за чаепитием во время взятия Новониколаевки.