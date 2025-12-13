На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии увязали заморозку активов России с упадком Евросоюза

Журналист Миллер: возможная конфискация активов России ускорит упадок ЕС
Владимир Астапкович/РИА Новости

Решение ЕС бессрочно заблокировать активы России лишь ускорит упадок Евросоюза. Об этом в соцсети Х заявил британский журналист Джонни Миллер.

«Я не думаю, что России будет важно, если ЕС украдет их замороженные активы. Они находятся в состоянии войны. И все, что сейчас ускоряет упадок европейцев, отвечает их интересам», — подчеркнул он.

Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России, пока Москва не выплатит репарации Киеву. Бельгия, которая традиционно выступала против конфискации замороженных средств, поддержала это решение. Руководство ЕС намерено добиться согласия об их экспроприации на саммите 18–19 декабря. В Кремле действия блока назвали «грандиозным жульничеством». В Госдуме считают, что ЕС перешел рубикон, за которым последует шквал ответных мер.

Агентство Reuters обратило внимание, что такая мера позволит не проводить голосование по вопросу продления блокировки активов каждые полгода, как это делалось раньше. Брюссель «устранил самое серьезное препятствие», чтобы использовать эти средства для оказания помощи Украине, подчеркнуло издание.

Ранее в Европе сочли, что блокировка активов России поможет Украине на переговорах.

