На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в Запорожье и Днепропетровской области

Минобороны РФ: группировка «Восток» взяла под контроль три населенных пункта
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль три населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие вынудили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть Привольное и Новониколаевку в Запорожской области. Также российские подразделения взяли под контроль Егоровку в Днепропетровской области.

Кроме того, военные Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике трех бригад украинских войск. Ударам подверглись позиции ВСУ в районе населенных пунктов Малиновка и Полтавка в Запорожской области, а также Тихое, Новоалександровка, Покровское, Вишневое и Даниловка в Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину и 17 автомобилей», — говорится в заявлении.

Из него следует, что бойцы ВС РФ уничтожили один украинский склад с материальными средствами.

26 октября начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о продвижении армии страны в городе Волчанске в Харьковской области. По его словам, сейчас военнослужащие ВС РФ контролируют более 70% территории населенного пункта.

Ранее российские бойцы взяли под контроль село Проминь в Донецкой народной республике.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами