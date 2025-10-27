ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в Запорожье и Днепропетровской области

Минобороны РФ: группировка «Восток» взяла под контроль три населенных пункта

Подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль три населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие вынудили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть Привольное и Новониколаевку в Запорожской области. Также российские подразделения взяли под контроль Егоровку в Днепропетровской области.

Кроме того, военные Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике трех бригад украинских войск. Ударам подверглись позиции ВСУ в районе населенных пунктов Малиновка и Полтавка в Запорожской области, а также Тихое, Новоалександровка, Покровское, Вишневое и Даниловка в Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину и 17 автомобилей», — говорится в заявлении.

Из него следует, что бойцы ВС РФ уничтожили один украинский склад с материальными средствами.

26 октября начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о продвижении армии страны в городе Волчанске в Харьковской области. По его словам, сейчас военнослужащие ВС РФ контролируют более 70% территории населенного пункта.

Ранее российские бойцы взяли под контроль село Проминь в Донецкой народной республике.