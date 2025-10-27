Прокуратура нашла миллиардные активы экс-главы «Южуралзолота»

Генпрокуратура совместно с ФСБ установила, что бывший вице-спикер Заксобрания Челябинской области от «Единой России», экс-владелец ПАО «Южуралзолото» Константин Струков потратил часть коррупционных доходов на покупку элитной недвижимости, записав ее на своих родственников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Струков трудоустроил свою родню на высокооплачиваемые должности. Известно, что одна из его дочерей, проживающая в Швейцарии, заняла должность вице-президента управляющей компании с окладом 13,7 млн рублей в месяц, а сожительница депутата, не появлявшаяся на рабочем месте, была назначена заместителем президента с ежемесячной зарплатой 7,5 млн рублей.

Ответчиками по иску, в рамках которого прокуратура требует обратить в доход государства имущество на сумму 1,4 млрд рублей и денежные средства в размере 3,5 млрд рублей, наряду со Струковым признаны еще восемь человек. В их числе бывшая супруга миллиардера Людмила Струкова, развод с которой, по версии надзорного ведомства, носил фиктивный характер, дочери Евгения Кузнецова и Александра Струкова, 22-летняя внучка Ульяна Кузнецова, сожительница Елена Додик, водители Андрей Верзилин и Александр Панферов, а также доверенное лицо Алексей Сопка.

В июле стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании «Южуралзолото». Они обнаружили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации объектов в Челябинской области. По данным ведомств, из-за этих нарушений водоохранная зона оказалась загрязнена, а экология региона ухудшилась.

Позже Советский районный суд Челябинска принял решение о снятии Струкова с поста президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний».

По версии следствия, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Суд постановил передать эти активы в доход государства.

