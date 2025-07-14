Суд отстранил Струкова от должности президента УК «Южуралзолота»

Суд в Челябинске снял Струкова с поста президента УК «Южуралзолота»

Константин Струков перестал быть президентом управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Советского районного суда Челябинска.

Суд также принял решение об отстранении Якимчика Константина Михайловича от должности директора по безопасности ООО «Управляющая компания «ЮГК».

В суде пояснили, что такое решение вызвано тем, что, сохраняя должность, Струков мог бы влиять на подчиненных.

По версии следствия, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Суд постановил передать эти активы в доход государства.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ситуации с «Южуралзолотом».