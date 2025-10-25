На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гособвинение запросило 17 лет колонии для бывшего замдиректора «Оборонлеса»

Shutterstock

Гособвинение требует назначить бывшему заместителю руководителя ФГАУ «Оборонлес» Минобороны РФ Алексею Куприянову 17 лет колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.

Как следует из материалов Никулинского суда Москвы, экс-чиновнику инкриминируют получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

Прокурор заявила, что действия обвиняемого, по мнению стороны обвинения, наносят ущерб авторитету государства и создают у граждан впечатление, что личные интересы можно удовлетворять через подкуп должностных лиц. В связи с этим она попросила суд признать Куприянова виновным и назначить ему 17 лет лишения свободы.

До этого гендиректора строительной компании «Автодор», обвиняемого в растрате в особо крупном размере, отправили под стражу на срок 1 месяц и 19 дней.

21 октября суд в Санкт-Петербурге арестовал начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина по обвинению в получении взятки в размере 12 млн рублей в 2020 году.

Ранее бизнесмена Карла Лоора арестовали по делу о передаче квартиры белгородскому чиновнику.

