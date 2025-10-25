Гособвинение запросило 17 лет колонии для бывшего замдиректора «Оборонлеса»

Гособвинение требует назначить бывшему заместителю руководителя ФГАУ «Оборонлес» Минобороны РФ Алексею Куприянову 17 лет колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.
Как следует из материалов Никулинского суда Москвы, экс-чиновнику инкриминируют получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.
Прокурор заявила, что действия обвиняемого, по мнению стороны обвинения, наносят ущерб авторитету государства и создают у граждан впечатление, что личные интересы можно удовлетворять через подкуп должностных лиц. В связи с этим она попросила суд признать Куприянова виновным и назначить ему 17 лет лишения свободы.
