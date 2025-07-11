Суд изъял акции «Южуралзолота» в пользу государства

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение об изъятии акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Ценные бумаги ранее принадлежали президенту компании и вице-спикеру регионального Заксобрания Константину Струкову. Об этом сообщает «Интерфакс».

В материалах дела говорилось, что владелец холдинга Константин Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Суд постановил передать активы в доход государства. Решение подлежит немедленному исполнению. Заседания проходили в закрытом режиме.

ПАО «Южуралзолото» — один из крупнейших российских производителей золота, с активами в Челябинской и Курганской областях. Компания регулярно входит в топ-10 золотодобытчиков страны. Сам Константин Струков на протяжении многих лет считается одной из самых влиятельных фигур в бизнес-сообществе Южного Урала. Его состояние оценивалось в миллиарды рублей. Изъятие такого уровня собственности в пользу государства может стать частью более широкой кампании по пересмотру собственности и борьбе с незаконным обогащением. Пока неизвестно, планирует ли защита обжаловать решение суда.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о подробностях дела Струкова и «Южуралзолота».