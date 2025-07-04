Центробанк РФ приостановил торги акциями «Южуралзолота»

Центробанк России временно приостановил торги акциями «Южуралзолота» (ЮГК) из-за сильной волатильности. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния, передает ТАСС.

«В связи с ситуацией, когда возникла очень высокая волатильность на данной бумаге, и потенциальные очень высокие потери неоправданные инвесторов, мы приняли решение временно приостановить торги данным инструментом», — сказал он.

Накануне акции «Южуралзолота» обвалились на 12,31% после поданного Генпрокуратурой РФ иска о национализации холдинга.

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

Ранее сообщалось, что доход «Южуралзолота» могут обратить в пользу государства.