В Минобрнауки рассказали об итогах тестирования мигрантов по русскому языку

Минобрнауки: почти 87% мигрантов смогли сдать тест по русскому в 3-м квартале

Почти 87% мигрантов успешно сдали экзамен по русскому языку в третьем квартале (июль-сентябрь) 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

«Согласно мониторингу Минобрнауки России, <...> экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства, <...> сдавали 275 609 человек. Из них сдали экзамен 86,9%», — говорится в сообщении.

22 октября депутат Госдумы Сергей Чижов заявил, что мигранты будут платить отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования пять лет, а не три года, прежде чем получать бесплатное медицинское обслуживание в России.

До этого президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество.

Ранее в НИУ ВШЭ оценили вклад мигрантов в экономику Москвы.