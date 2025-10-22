В Госдуме изменили правила медицинского обслуживания мигрантов

Мигранты будут платить отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) пять лет, а не три года, прежде чем получать бесплатное медицинское обслуживание в России. О соответствующих изменениях в законодательстве «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Сергей Чижов.

Он счел справедливым, если мигранты будут платить взносы пять лет, прежде чем получать доступ к государственной медицине. До этого срока иностранцы будут лечиться только на платной основе, указал парламентарий.

«Обязательное медицинское страхование позволяет россиянам получать помощь врачей безвозмездно. За них, по сути, платит Фонд обязательного медицинского страхования. Тот же фонд платит и за лечение иностранцев, но лишь тех, кто трудится в России официально и не меньше трех лет», — сказал Чижов.

Депутат подчеркнул, что это слишком короткий срок. Гораздо справедливее, если приезжающие в Россию будут вносить «более серьезную сумму», чем и обусловлены изменения в законодательстве. По оценке парламентария, отечественная система здравоохранения является национальным достоянием, которое накоплено десятилетиями капиталовложений. Даже за пять лет иностранцы не уравняют свой вклад в сравнении с россиянами, заявил Чижов.

«При этом принятый нами закон, я считаю, – вполне гуманный. Мигранты – тоже люди, и мы испытываем сострадание, если они нуждаются в медицинской помощи. Поэтому система в принципе остается для них доступной. В течение этих пяти лет в наших поликлиниках и больницах иностранцу тоже не откажут. Он получит всю необходимую помощь, но придется заплатить», — подытожил депутат.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в течение ближайших трех лет выделит более 14,5 трлн рублей на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам РФ.

Ранее в Госдуме призвали ввести ограничения для компаний, нанимающих мигрантов.