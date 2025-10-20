В НИУ ВШЭ оценили вклад мигрантов в экономику Москвы

Вклад мигрантов в московскую экономику может достигать 23-25% валового регионального продукта (ВРП), считают аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщает журнал Forbes.

Согласно информации экспертов, такую долю ВРП в течение 2017-2023 годов формировали мигранты, приехавшие в российскую столицу не более пяти лет назад. Отмечается, что иностранцы приносят скорее больше доходов, чем расходов, с точки зрения бюджета.

Конечно, постоянные жители Москвы приносят наибольший вклад в экономику — порядка 79-80% ВРП. Внутренние мигранты обеспечивают около 14-15%, а международные — порядка 8%.

15 октября президент РФ Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и заменит действующую стратегию, утвержденную в 2018 году и рассчитанную до конца 2025 года.

Ранее правительство РФ сократило квоту на временное проживание иностранцев.