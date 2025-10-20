На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НИУ ВШЭ оценили вклад мигрантов в экономику Москвы

НИУ ВШЭ: вклад иностранцев в экономику Москвы превышает 20%
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Вклад мигрантов в московскую экономику может достигать 23-25% валового регионального продукта (ВРП), считают аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщает журнал Forbes.

Согласно информации экспертов, такую долю ВРП в течение 2017-2023 годов формировали мигранты, приехавшие в российскую столицу не более пяти лет назад. Отмечается, что иностранцы приносят скорее больше доходов, чем расходов, с точки зрения бюджета.

Конечно, постоянные жители Москвы приносят наибольший вклад в экономику — порядка 79-80% ВРП. Внутренние мигранты обеспечивают около 14-15%, а международные — порядка 8%.

15 октября президент РФ Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и заменит действующую стратегию, утвержденную в 2018 году и рассчитанную до конца 2025 года.

Ранее правительство РФ сократило квоту на временное проживание иностранцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами