Россия обновляет миграционную стратегию: Путин подписал концепцию до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество. Власти рассчитывают снизить долю незаконных мигрантов и укрепить социальную стабильность.

Концепция определяет стратегические ориентиры и задачи России в сфере миграции на ближайшие пять лет. В ней закреплены приоритеты государственной политики в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства: регулирование въезда, пребывания и выезда, а также меры по совершенствованию трудовой миграции.

Как отмечается в документе, главная цель миграционной политики — обеспечение баланса между потребностями экономики в трудовых ресурсах, защитой национальной безопасности и социальной стабильности. Концепция направлена на создание условий для законного пребывания мигрантов, их интеграции в российское общество и сокращения масштабов нелегальной миграции.

Ключевые направления

Документ состоит из девяти разделов, охватывающих все основные сферы миграционного регулирования. Среди приоритетов — совершенствование законодательства, развитие систем учета и контроля за пребыванием иностранцев, повышение эффективности адаптационных программ и ужесточение мер против нелегальной занятости.

Отдельное внимание уделено формированию инфраструктуры интеграции мигрантов.

Предусмотрено создание центров адаптации, обучение русскому языку и основам законодательства, а также предотвращение образования этнических анклавов в регионах.

Правительство подчеркивает, что миграция должна содействовать демографическому и экономическому развитию, не создавая социальных рисков.

В документе отмечается, что рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию, сохранится до 2030 года — в связи с потребностью экономики в иностранных работниках. Государство намерено повысить ответственность работодателей за соблюдение миграционных требований и ограничить пребывание в стране неработающих и необучающихся членов семей мигрантов.

Также планируется активное внедрение информационных технологий и биометрических систем для государственного контроля в сфере миграции.

Трудовая миграция и образование

Отдельный раздел концепции посвящен вопросам трудовой миграции и развитию кадрового потенциала. В документе указано, что государство намерено активнее использовать механизмы целевого набора работников, расширить сотрудничество с работодателями и образовательными учреждениями.

Планируется внедрение программ адаптации и профессиональной переподготовки мигрантов, включая изучение русского языка, норм трудового законодательства и культуры труда.

Вузы и колледжи получат дополнительные возможности для подготовки иностранных студентов по востребованным специальностям и их последующего трудоустройства в российских компаниях.

Власти планируют снизить долю нелегально занятых мигрантов и увеличить долю иностранцев, привлекаемых по целевым программам.

Целевые показатели

Ожидаемыми результатами реализации концепции названы снижение числа правонарушений среди иностранных граждан, уменьшение нелегальной занятости и сокращение числа детей мигрантов, не охваченных системой образования.

Также предусмотрено увеличение доли мигрантов, выбравших постоянное проживание в России и разделяющих традиционные российские ценности.

Документ предусматривает развитие межведомственного взаимодействия, автоматизацию миграционного учета, цифровизацию услуг и повышение эффективности работы профильных подразделений МВД. Особое внимание уделено совершенствованию процедур предоставления убежища, временного проживания и получения гражданства.

Реализация и контроль

Президент поручил правительству до конца 2025 года утвердить план мероприятий по реализации концепции. Ответственными исполнителями назначены министерство внутренних дел, министерство труда и социальной защиты, министерство образования и науки и региональные органы власти.

Как отмечается в указе, реализация государственной миграционной политики строится на принципах законности, гуманизма, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также уважения к традициям и культуре народов России.

План должен содержать конкретные сроки, показатели эффективности и механизмы оценки результатов. Правительство будет координировать исполнение положений концепции и при необходимости вносить коррективы в зависимости от изменения миграционной ситуации и внешнеполитических факторов.

Предыдущая концепция миграционной политики действовала с 2019 года и была направлена на развитие механизмов легальной миграции.