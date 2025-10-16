На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия обновляет миграционную стратегию: Путин подписал концепцию до 2030 года

Путин утвердил концепцию миграционной политики России на ближайшие годы
true
true
true
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество. Власти рассчитывают снизить долю незаконных мигрантов и укрепить социальную стабильность.

Концепция определяет стратегические ориентиры и задачи России в сфере миграции на ближайшие пять лет. В ней закреплены приоритеты государственной политики в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства: регулирование въезда, пребывания и выезда, а также меры по совершенствованию трудовой миграции.

Как отмечается в документе, главная цель миграционной политики — обеспечение баланса между потребностями экономики в трудовых ресурсах, защитой национальной безопасности и социальной стабильности. Концепция направлена на создание условий для законного пребывания мигрантов, их интеграции в российское общество и сокращения масштабов нелегальной миграции.

Ключевые направления

Документ состоит из девяти разделов, охватывающих все основные сферы миграционного регулирования. Среди приоритетов — совершенствование законодательства, развитие систем учета и контроля за пребыванием иностранцев, повышение эффективности адаптационных программ и ужесточение мер против нелегальной занятости.

Отдельное внимание уделено формированию инфраструктуры интеграции мигрантов.

Предусмотрено создание центров адаптации, обучение русскому языку и основам законодательства, а также предотвращение образования этнических анклавов в регионах.

Правительство подчеркивает, что миграция должна содействовать демографическому и экономическому развитию, не создавая социальных рисков.

В документе отмечается, что рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию, сохранится до 2030 года — в связи с потребностью экономики в иностранных работниках. Государство намерено повысить ответственность работодателей за соблюдение миграционных требований и ограничить пребывание в стране неработающих и необучающихся членов семей мигрантов.

Также планируется активное внедрение информационных технологий и биометрических систем для государственного контроля в сфере миграции.

Трудовая миграция и образование

Отдельный раздел концепции посвящен вопросам трудовой миграции и развитию кадрового потенциала. В документе указано, что государство намерено активнее использовать механизмы целевого набора работников, расширить сотрудничество с работодателями и образовательными учреждениями.

Планируется внедрение программ адаптации и профессиональной переподготовки мигрантов, включая изучение русского языка, норм трудового законодательства и культуры труда.

Вузы и колледжи получат дополнительные возможности для подготовки иностранных студентов по востребованным специальностям и их последующего трудоустройства в российских компаниях.

Власти планируют снизить долю нелегально занятых мигрантов и увеличить долю иностранцев, привлекаемых по целевым программам.

Целевые показатели

Ожидаемыми результатами реализации концепции названы снижение числа правонарушений среди иностранных граждан, уменьшение нелегальной занятости и сокращение числа детей мигрантов, не охваченных системой образования.

Также предусмотрено увеличение доли мигрантов, выбравших постоянное проживание в России и разделяющих традиционные российские ценности.

Документ предусматривает развитие межведомственного взаимодействия, автоматизацию миграционного учета, цифровизацию услуг и повышение эффективности работы профильных подразделений МВД. Особое внимание уделено совершенствованию процедур предоставления убежища, временного проживания и получения гражданства.

Реализация и контроль

Президент поручил правительству до конца 2025 года утвердить план мероприятий по реализации концепции. Ответственными исполнителями назначены министерство внутренних дел, министерство труда и социальной защиты, министерство образования и науки и региональные органы власти.

Как отмечается в указе, реализация государственной миграционной политики строится на принципах законности, гуманизма, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также уважения к традициям и культуре народов России.

План должен содержать конкретные сроки, показатели эффективности и механизмы оценки результатов. Правительство будет координировать исполнение положений концепции и при необходимости вносить коррективы в зависимости от изменения миграционной ситуации и внешнеполитических факторов.

Предыдущая концепция миграционной политики действовала с 2019 года и была направлена на развитие механизмов легальной миграции.

