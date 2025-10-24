На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Калмыкии

SHOT: в квартире жилого дома в Калмыкии произошел взрыв неизвестного устройства
true
true
true
close
Shutterstock

В квартире жилого дома в Калмыкии произошел взрыв неизвестного устройства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, сильный взрыв произошел около 19 часов мск в девятиэтажном доме в Элисте. Из подъезда эвакуировали 60 человек.

По имеющейся информации, в квартире могла взорваться осколочная граната. На данный момент известно, что при взрыве пострадали два человека. На месте происшествия работают экстренные службы.

В 2024 году в Элисте меньше чем за сутки произошли два взрыва. По предварительной информации, их виновник — 29-летний местный житель, который стоял на учете в психоневрологическом диспансере и пришел на прием к психологу с гранатой. Первый взрыв произошел прямо во время приема. При обыске дома местного жителя силовики нашли взрывчатку, на которой подорвались сами, когда пытались ее обезвредить.

По данным SHOT, устроивший взрывы житель Элисты увлекался химией и сам собрал самодельное взрывное устройство (СВУ). По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красногорске произошел мощный взрыв в квартире многоэтажного дома.

