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В Элисте возбудили дело после ранения сотрудников Росгвардии при взрыве в доме

СК РФ: в Элисте завели дело после ранения трех росгвардейцев при взрыве в доме

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ранения троих сотрудников Росгвардии в городе Элисте. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале следственного управления СК РФ по Республике Калмыкии.

Речь идет о взрыве в частном доме на Родниковой улице. ЧП произошло 11 февраля по месту проживания мужчины, которого подозревают в подрыве одного из городских центров по оказанию психологической помощи.

«Произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов», — говорится в публикации.

В результате получившие ранения правоохранители были госпитализированы. После этого в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Вечером 10 февраля в центре по оказанию психологической помощи, который расположен на первом этаже жилого дома на улице Клыкова в Элисте, произошел взрыв. Как сообщил Telegram-канал «112», местный житель бросил в окно боевую гранату.

При взрыве пострадали трое человек, одного из которых спасти не удалось. Еще двоим понадобилась госпитализация, а их состояние оценивается как тяжелое.

Впоследствии правоохранители нагрянули в дом подозреваемого 29-летнего мужчины, где и произошел второй взрыв. Как выяснили сотрудники СК РФ, гражданин стоит на учете в психо-неврологическом диспансере и пришел в центр в качестве клиента.

Ранее в Ингушетии при взрыве в жилом доме пострадали два человека.

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