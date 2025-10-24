В квартире многоэтажного дома в Красногорске произошел мощный взрыв

SHOT: взрыв в многоэтажке Красногорска выбил окна в пяти квартирах

Мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на 13-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты как минимум в пяти соседних квартирах.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС. Территория вокруг дома оцеплена. По предварительной информации, в квартире на момент взрыва могли находиться люди. Информация о возможных пострадавших уточняется.

5 октября в Луганской области произошел взрыв в многоквартирном доме. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. Причиной взрыва стала утечка бытового газа.

В сентябре в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

