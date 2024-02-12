Стали известны подробности о мужчине, который устроил взрыв в Элисте

Мужчина, который подорвал психолога и росгвардейцев в Элисте, хранил взрывчатые вещества в кастрюлях и стеклянных банках у себя на кухне. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, 28-летний Сергей Данилов еще с детства увлекался химией и радиоэлектроникой, поэтому самостоятельно собрал оба самодельных взрывных устройства (СВУ).

Самого Данилова его знакомые и соседи описывают как замкнутого и очень тихого человека. Три года назад его психическое состояние усугубилось после потери матери.

Канал заявил, что Данилов все спланировал заранее. В день празднования национального праздника весны Цаган Сар он пришел на прием к психологу в центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива» обмотанный проводами, а в пакете была взрывчатка. Он хотел, чтобы местная психолог помогла ему сняться с учета в психдиспансере, куда его поставили в 2016 году. Когда та отказалась, молодой человек начал на кнопку, и взрывчатка сработала. Помимо психолога, пострадал ее 37-летний муж, который приехал ее забирать с работы. Супруги до сих пор в тяжелом состоянии, отметил канал.

При обыске дома местного жителя силовики нашли взрывчатку, на которой подорвались сами, когда пытались ее обезвредить.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в частном доме в Чечне произошел взрыв газа.