Сотрудники СК РФ на месте взрыва в центре медиации и образовательных услуг на улице Клыкова в Элисте, 11 февраля 2024 года

В Элисте мужчина устроил взрыв на приеме у психолога. Росгвардейцы подорвались на взрывчатке в его доме В Элисте возбудили дело после ранения силовиков при обыске у виновника взрыва

В столице Калмыкии меньше чем за сутки произошли два взрыва. По предварительной информации, их виновник — 29-летний местный житель, который стоял на учете в психоневрологическом диспансере и пришел на прием к психологу с гранатой. Первый взрыв произошел прямо во время приема. При обыске дома местного жителя силовики нашли взрывчатку, на которой подорвались сами, когда пытались ее обезвредить.

Первый взрыв

Вечером 10 февраля 29-летний местный житель Сергей Д. пришел в центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива», расположенный на первом этаже жилого дома на улице Клыкова, в городе Элиста. Одна из специализаций учреждения — разрешение спорных и конфликтных ситуаций.

Мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере и записался на прием к 35-летнему специалисту центра Намджил Ямановой. Это главный внештатный педагог-психолог в сфере образования министерства науки Калмыкии. С собой на прием Сергей принес пакет.

Во время консультации между психологом и клиентом возник конфликт. В кабинете Ямановой в это время был ее 37-летний муж Герман, который приехал забрать жену с работы. Вместе они пытались успокоить Сергея. В этот момент сдетонировало находящееся в пакете неустановленное взрывное устройство (по данным Telegram-каналов Shot и 112, речь о гранате).

Взрыв произошел около 20:20. Как видно на кадрах местного Следственного комитета и Shot, он был такой силы, что по полу разлетелись куски стен.

Сергей погиб на месте. Яманову с мужем госпитализировали с тяжелыми осколочными ранениями. Они в реанимации, но угрозы для жизни нет, состояние стабильное, уточнил калмыкский Минздрав.

Второй взрыв

К ночи того же дня полиция установила личность посетителя центра и пришла к нему домой с обыском. Сергей жил в частном доме на Родниковой улице. Во время обыска силовики нашли в одной из комнат взрывчатку. По предварительной информации, они попытались ее обезвредить, но около 1:30 сами подорвались, написал Telegram-канал Mash.

Пострадали трое сотрудников местной Росгвардии, заявил Следственный комитет по Калмыкии (СК). Следствие уточнило, что они «проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов». Что именно взорвалось в доме, не уточняется.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Один из них в тяжелом состоянии, при взрыве ему оторвало ногу и повредило глаз.

Горячая линия

Калмыкский СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в «Альтернативе». Расследование взял на контроль исполняющий обязанности главы следственного управления СК Роман Широбоков. Позже еще одно дело завели из-за ранения силовиков по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Мэр Элисты Шафран Тепшинов накануне побывал на месте взрыва. Он сообщал, что там «произошел хлопок» и «никаких оснований для паники нет». С восьми утра сегодняшнего дня в городе заработала горячая линия. Мэр обещал, что жители дома, где был взрыв, смогут узнавать по ней всю оперативную информацию. Также ночью власти открыли в школе пункт временного размещения, но никто из жильцов дома, как говорил Тепшинов, не захотел им воспользоваться.