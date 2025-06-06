Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск

Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации средств, объявлена в межгосударственный розыск по уголовному делу. Об этом пишет РИА Новости.

«Тлиашинова объявлена в межгосударственный розыск»‎, — сказала в суде следователь.

6 июня следствие обратилось в Тверской суд Москвы с требованием заочно арестовать Тлиашинову.

В конце апреля «Газета.Ru» писала, что на Тлиашинову не зарегистрировано в России ни одной компании.

30 апреля стало известно, что в отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело, она объявлена в розыск. По версии следствия, с 2020 по 2022 год коуч недоплатила в бюджет 431 миллион рублей.

Инна Тлиашинова называет себя звездным психологом, коучем и экспертом по подсознанию. Гостям своих семинаров она предлагает решить психологические проблемы и обучиться у нее на психолога с последующей выдачей сертификата «международного образца».

Ранее стало известно, что Тлиашинова выдавала элитный арендованный дом за свой.