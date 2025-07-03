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Популярного коуча по маркетингу обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика

Mash: коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» уличили в педофилии
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Telegram-канал «Mash»

Популярного коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» уличили в педофилии. Как сообщает Mash, один из несовершеннолетних учеников обвинил мужчину в изнасиловании.

Речь идет о 37-летнем Петре Д., который называет себя «наставником коучей и психологов» и ведет закрытый Telegram-канал для желающих «прокачать личность» за месяц.

В сентябре 2022 года предприниматель познакомился с 14-летним Артемом (имя изменено — прим. ред.), который приобрел его курс. Подросток обучался удаленно, но в ноябре был приглашен ментором на очную встречу в Москву.

Петр оплатил «лучшему ученику» проживание в одном из столичных отелей, а затем уговорил Артема остаться в его номере. Утром мальчик понял, что взрослый надругался над ним.

Домогательства продолжились в Сочи, куда наставник вскоре отвез ученика. Пострадавший обратился в полицию только в июне этого года. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге педофил заманил к себе пять мальчиков и приставал к ним.

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