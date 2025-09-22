На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка обманула своих учеников на 20 млн рублей

Коуч из Сочи пообещала ученицам небывалый доход и пропала с их 20 миллионами
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Финансовый коуч из Сочи пообещала ученицам небывалый доход и скрылась с их миллионами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Более 20 женщин пожаловались на деятельность уроженки Краснодарского края Марии Стекольщиковой. Она ведет курсы личностного роста и позиционирует себя как успешный трейдер. Мария утверждает, что научит любого зарабатывать, кто ей за это заплатит.

Пострадавшие ученицы вложили в курсы мошенницы от 500 тыс. до 7 млн рублей, но так и не получили обещанных доходов. Отмечается, что на нее несколько раз подавали в суд, однако Мария все равно продолжает вести курсы.

Недавно выяснилось, что популярного коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» уличили в педофилии. Речь идет о 37-летнем Петре Д., который называет себя «наставником коучей и психологов» и ведет закрытый Telegram-канал для желающих «прокачать личность» за месяц. Петр оплатил «лучшему ученику» проживание в одном из столичных отелей, а затем уговорил Артема остаться в его номере. Утром мальчик понял, что взрослый надругался над ним.

Ранее мать ребенка «секс-гуру» Лесли подала против него иск.

