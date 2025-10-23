На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два аэропорта в РФ возобновили прием и отправку самолетов

Росавиация: в аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на работу
tambov.aeroport.website

Российские аэропорты Донское и Грабцево, расположенные в Тамбове и Калуге соответственно, возобновили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт в Тамбове приостановил работу в ночь на 23 октября. Примерно в 4:58 мск аэропорт Калуги временно прекратил принимать и отправлять самолеты. В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропортах Оренбурга и Орска.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над территорией страны сбили 139 украинских дронов. Единичную цель перехватили в Курской области. В Тамбовской, Орловской, Волгоградской и Калужской областях уничтожили по два беспилотника, в Крыму — четыре, в Ростовской области — 13, в Рязанской области — 14. Еще 21 летательный аппарат ликвидировали в Воронежской области, 22 — в Брянской области, 56 — в Белгородской области.

Ранее в немецком городе Мюнхене аэропорт приостанавливал работу из-за беспилотника.

