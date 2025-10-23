Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

23 октября сообщалось, что в аэропортах Волгограда (Сталинград), Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) были введены ограничения на полеты гражданской авиации.

Утром 22 октября аэропорты в Грозном, Владикавказе и Махачкале приостановили работу.

За день до этого временные ограничения на полеты самолетов были введены в петербургском международном аэропорту Пулково. Спустя 15 минут стало известно, что эти ограничения были отменены.

Ранее на территории аэропорта в Орле обнаружили учебные авиабомбы.