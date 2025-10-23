В Орске ввели ограничения на работу аэропорта

Аэропорт в Орске приостановил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 7:20 мск.

По словам Кореняко, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Утром 23 октября в Калуге и Оренбурге также приостановили работу аэропортов. Воздушная гавань в первом городе прекратила принимать и отправлять самолеты примерно в 4:58 мск, во втором — в 6:35 мск.

В министерстве обороны РФ рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Наибольшее количество целей — 56 — уничтожили в Белгородской области. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Крыму, по два — в Калужской, Тамбовской, Орловской и Волгоградской областях, один — в Курской области.

Ранее в Германии беспилотник нарушил работу аэропорта.