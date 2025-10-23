На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За ночь силы ПВО уничтожили почти 140 украинских дронов в 11 регионах России

Виталий Белоусов/РИА Новости

Дежурные расчеты противовоздушной обороны за ночь отразили массированный налет беспилотников ВСУ, перехватив 139 целей в разных регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Больше всего аппаратов сбили над Белгородской областью — там уничтожены 56 БПЛА. Также ведомство уточнило, что атаки отражали над Брянской (22), Воронежской (21), Рязанской (14) и Ростовской областями (13). Еще четыре дрона были перехвачены над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над территорией Курской области.

Ранним утром 23 октября губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что FPV-дрон атаковал автомобиль, за рулем которого была женщина. Россиянку спасти не удалось.

Этой же ночью над Рязанью и городом Скопиным раздалось не менее десятка взрывов, о чем рассказывали местные жители. По словам очевидцев, взрывы на окраине Рязани произошли около 03:15 мск, а над Скопиным в 03:20 мск. В небе были видны вспышки и слышались звуки двигателей беспилотных летательных аппаратов.

Ранее дроны ВСУ атаковали юг России.

Атаки БПЛА на Россию
