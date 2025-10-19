На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу в субботу

AP: аэропорт Мюнхена приостанавливал работу 18 октября из-за беспилотников
true
true
true
close
IMAGO/Ardan FUESSMANN/Global Look Press

Аэропорт Мюнхена был временно закрыт 18 октября после сообщений о беспилотниках. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на федеральную полицию Германии.

В публикации отмечается, что о «подозрительных наблюдениях» рассказали несколько человек, включая охранников и сотрудников аэропорта. О них сообщали приблизительно в 22:00 (23:00 мск) в течение приблизительно 30 минут, а также еще раз в 23:00 (00:00 мск) еще около 30 минут.

В публикации отмечается, что приостановка работы незначительно повлияла на прилеты и вылеты рейсов. Три прилета были перенаправлены, но два из них позже прибыли в Мюнхен, а один вылет был отменен.

В федеральной полиции заявили, что не обнаружили в районе аэропорта ни беспилотников, ни подозрительных людей.

12 октября президент ассоциации немецких авиакомпаний (BDF) Петер Гербер заявил, что авиакомпании Германии требуют, чтобы власти страны приняли решительные меры по уничтожению неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над аэропортами.

Ранее в МИД РФ предсказали сроки разбора Германией истории с дронами над Мюнхеном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами