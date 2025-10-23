В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда (Сталинград), Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

Вечером 20 октября в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова были введены временные ограничения на работу. Позже это было сделано в аэропорту Краснодара (Пашковский).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.

Ранее беспилотник нарушил работу аэропорта в Германии.