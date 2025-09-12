Эпичный взрыв авто в Петербурге попал на видео

В Петербурге на видео попало, как машина взорвалась во дворе дома

В Санкт-Петербурге взорвался припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«Авто эпично взорвалось во дворе на Школьной улице — момент снял наш читатель. В результате пострадал мужчина, его увезли в больницу», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль горит во дворе дома, при этом пламя охватило транспорт полностью. Далее на записи заметно, что машина взрывается, в этот момент у нее вылетают стекла.

По информации канала, прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также сообщается, что автомобиль восстановлению не подлежит.

