Семьям погибших на заводе в Башкирии окажут материальную помощь

Губернатор Хабиров: семьям погибших на заводе Авангард окажут помощь
МЧС Башкортостан

Семьям погибших на заводе «Авангард» в Стерлитамаке окажут материальную помощь. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

«К сожалению, трое человек погибли, все женщины. В их числе – молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — написал Хабиров.

Взрыв на нитроузле предприятия «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место происшествия оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Из-под завалов спасли уже восемь человек. Одно из строений завода было уничтожено взрывом.

Завод «Авангард» производит боеприпасы и взрывчатку, а с февраля 2024 года находится под санкциями Евросоюза.

Позже Telegram-канал Mash писал, что детонация на заводе произошла из-за превышения безопасной концентрации взрывоопасных паров. Предполагается, что причиной инцидента стал человеческий фактор — нарушение техники безопасности самими сотрудниками завода.

Ранее появился снимок взорвавшегося в США завода, производившего продукцию для ВСУ.

