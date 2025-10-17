Названа причина взрыва на заводе в Стерлитамаке

Mash: взрыв на заводе в Стерлитамаке произошел из-за человеческого фактора

Детонация на заводе в Стерлитамаке произошла из-за превышения безопасной концентрации взрывоопасных паров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Предполагается, что причиной инцидента стал человеческий фактор — нарушение техники безопасности самими сотрудниками завода.

Сейчас двое сотрудников завода остаются под завалами и зовут на помощь. Судьба еще пяти остается неизвестной. В здании завода частично обрушились два этажа. Площадь пострадавшего цеха составляла 2100 кв. метров.

Взрыв на нитроузле предприятия «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место происшествия оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Из-под завалов спасли уже восемь человек. Одно из строений завода было уничтожено взрывом.

Завод «Авангард» производит боеприпасы и взрывчатку, а с февраля 2024 года находится под санкциями ЕС.

Ранее появился снимок взорвавшегося в США завода, производившего продукцию для ВСУ.