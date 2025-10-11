На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появился снимок взорвавшегося в США завода, производившего продукцию для ВСУ

В США спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе взрывчатых веществ
true
true
true
close
Satellite image 2025 Vantor

Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском штате Теннесси, сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис. Его цитирует NBC News.

Шериф заявил, что более 300 человек осмотрели «почти каждый квадратный дюйм» (1 дюйм=2,54 см) предприятия по производству взрывчатых веществ, но не обнаружили в живых никого из 18 пропавших без вести. На этом основании он сделал вывод о том, что они мертвы.

На спутниковых снимках места происшествия видно, что на территории предприятия разбросаны обломки, а само здание разрушено.

Взрыв на предприятии Accurate Energetic Systems произошел 10 октября. Оно производит взрывчатые вещества, в том числе для нужд Пентагона и ВСУ. Службы экстренного реагирования, прибывшие на место происшествия, сначала вынуждены были находиться на безопасном расстоянии из-за риска повторных взрывов.

Ранее в Нидерландах после взрыва на заводе образовалось ядовитое оранжевое облако.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами