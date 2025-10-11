Появился снимок взорвавшегося в США завода, производившего продукцию для ВСУ

В США спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе взрывчатых веществ

Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском штате Теннесси, сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис. Его цитирует NBC News.

Шериф заявил, что более 300 человек осмотрели «почти каждый квадратный дюйм» (1 дюйм=2,54 см) предприятия по производству взрывчатых веществ, но не обнаружили в живых никого из 18 пропавших без вести. На этом основании он сделал вывод о том, что они мертвы.

На спутниковых снимках места происшествия видно, что на территории предприятия разбросаны обломки, а само здание разрушено.

Взрыв на предприятии Accurate Energetic Systems произошел 10 октября. Оно производит взрывчатые вещества, в том числе для нужд Пентагона и ВСУ. Службы экстренного реагирования, прибывшие на место происшествия, сначала вынуждены были находиться на безопасном расстоянии из-за риска повторных взрывов.

Ранее в Нидерландах после взрыва на заводе образовалось ядовитое оранжевое облако.