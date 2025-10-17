Одно из строений завода «Авангард» обрушилось

Mash: одно из строений завода «Авангард» в Стерлитамаке было уничтожено взрывом

Одно из строений завода «Авангард» в башкирском Стерлитамаке полностью обрушилось после взрыва. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, эпицентр взрыва находился в технологической установке поо производству нитроцеллюлозы. Это вещество используется для изготовления лаков и пластмасс.

При этом какой именно из корпусов завода обрушился, не уточняется.

До этого сообщалось, что после взрыва на «Авангарде» одного человека достали из-под завалов.

Взрыв на нитроузле предприятия «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место происшествия оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Местные жители из различных частей города сообщали о громком взрыве, после которого над территорией завода поднялся густой столб дыма.

Завод «Авангард» производит боеприпасы и взрывчатку, а с февраля 2024 года находится под санкциями ЕС.

Ранее на заводе «Эластик» произошел взрыв в пороховом цеху.