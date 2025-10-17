В Стерлитамаке произошел взрыв на заводе «Авангард»

В Стерлитамаке на промышленном предприятии «Авангард» произошел взрыв

В Стерлитамаке на заводе «Авангард» произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По первым данным, взрыв произошел на нитроузле предприятия. В соседних зданиях выбило стекла.

Сообщается о пострадавших. Число раненых уточняют спасатели.

На место происшествия оперативно направляются бригады скорой помощи и спасатели.

Местные жители из различных частей города сообщают о громком взрыве, который был отчетливо слышен.

После взрыва над территорией завода поднялся густой столб дыма.

15 августа на заводе «Эластик» произошел инцидент — в пороховом цеху случился взрыв, в результате которого начался пожар, и не стало 28 человек. Свыше сотни людей получили ранения. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать несоблюдение правил техники безопасности в производственном помещении. Схожий случай происходил на предприятии в 2021 году. Тогда взрыв также случился в пороховом цеху, и пострадали люди. Врачам не удалось спасти жизни 17 человек.

