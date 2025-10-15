Названа сумма взысканий с основателя ЮГК за экологический ущерб

Суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании с бывшего владельца «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова и других ответчиков 3,9 млрд рублей в счет ранее причиненного природе ущерба. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ответчиками по делу проходили лица из надзорных и правоохранительных органов, которые «позволяли Струкову и его компаниям уклоняться от ответственности за причиненный окружающей среде вред и продолжать обогащаться». В правоохранительных органах региона поясняли, что речь идет об иске о взыскании ущерба, причиненного экологии, на сумму около 3,9 млрд рублей.

По информации ТАСС, дело рассматривали в закрытом режиме.

В начале июля сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета провели обыски в офисах компании ЮГК. Силовики выявили нарушения, касающиеся безопасности экологической среды, а также правил эксплуатации промышленных объектов в регионе. По данным ведомств, в результате этих нарушений произошло загрязнение водоохранной зоны, что негативно сказалось на состоянии экологии.

После этого суд передал 67,25% акций «Южуралзолота» в собственность государства.

