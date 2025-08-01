Контрольный пакет в золотодобытчике ЮГК перешел в госсобственность

Советский районный суд Челябинска передал Российской Федерации контрольный пакет акций группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК). Об этом свидетельствует отчетность предприятия, передает РИА Новости.

Согласно документам, с 15 июля 2025 года 67,2489% акций принадлежат государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

«К существенным событиям после отчетной даты... компания относит факт смены основного акционера», — указано в отчетности.

2 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании «Южуралзолото». Они обнаружили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации объектов в Челябинской области. По данным ведомств, из-за этих нарушений водоохранная зона оказалась загрязнена, а экология региона ухудшилась.

Позже Советский районный суд Челябинска принял решение о снятии Константина Струкова с поста президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний».

По версии следствия, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Суд постановил передать эти активы в доход государства.

Ранее Силуанов раскрыл планы государства на «Южуралзолото».