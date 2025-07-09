Глава Минфина прокомментировал идею национализации золотодобывающих компаний

Силуанов заявил, что национализация золотодобывающих компаний в РФ не требуется

Национализация частных золотодобывающих компаний является избыточной мерой, однако необходимо усиливать контроль за их деятельностью. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, передает «Интерфакс».

«По золоту был вопрос: частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать? Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем», — отметил глава Минфина.

При этом он напомнил, что в целях обеспечения полноты выполнения налоговых, социальных обязательств, повышения прозрачности работы компаний была введена электронная система прослеживаемости операций золотодобытчиков.

Также, по словам Силуанова, в настоящее время дополнительно усиливают контроль именно за самой добычей предприятий, которые осуществляют этот вид деятельности, и контроль за экспортными операциями.

«Поэтому думаю, что не надо здесь какие-то меры чрезвычайного характера, национализацию вводить и так далее. Но контроль за деятельностью нужен, и контроль за деятельностью будет обеспечиваться», — подчеркнул министр.

До этого президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на цену золота, которая добралась до своего исторического максимума. В ходе беседы глава государства указал на тенденцию распространения непрозрачных операций с золотыми слитками, против которого направлена деятельность службы по финмониторингу.

Ранее россиянам рассказали, нужно ли вкладывать деньги в золото.