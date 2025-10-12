Из поезда Киев — Будапешт эвакуировали пассажиров

На Украине остановили во время движения поезд из Киева в Будапешт из-за сообщения о взрывчатке, пишет «Страна.ua».

На роликах с места происшествия ж/д состав стоит посреди поля. Пассажиры стоят и сидят поблизости от него и ждут, пока поезд проверят.

В январе этого года с разницей в один день «заминировали» ж/д вокзал баварского города Пассау на юге Германии и главный вокзал австрийского Граца. Это произошло после получения анонимной информации о заложенных там взрывных устройствах. Вокзалы приостанавливали работу, их пассажиров эвакуировали, но данные о «минировании» после проверки с собаками не подтвердились.

А в марте в Праге из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва прервали церемонию вручения призов кинофестиваля One World во дворце Люцерна. Тогда же «заминировали» пражский ж/д вокзал в районе Смихов.

