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В Австрии «заминировали» главный вокзал Граца

В Австрии эвакуировали главный вокзал Граца после сообщения с угрозой
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Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

На юго-востоке Австрии после сообщения о минировании был эвакуирован главный вокзал Граца. Об этом пишет Der Grazer.

В полиции заявили, что движение поездов было приостановлено с 17:40 (19:40 мск). Автобусы сейчас тоже не доезжают до вокзала. Пока находящиеся там люди покидают его территорию, сотрудники экстренных служб проверяют здание на наличие подозрительными предметов.

Как отмечает издание, в последнее время подобные сообщения о «минировании» стали тенденцией, которая продолжается в 2025 году. В прошлый раз вокзал эвакуировали в прошлом сентябре: тогда тревога оказалась ложной.

Накануне в немецком городе Пассау на границе с Австрией из-за угрозы взрыва железнодорожный вокзал приостановил свою работу, а пассажиров высокоскоростного поезда эвакуировали. Правоохранители получили анонимный звонок примерно в 17:00 (19:00 мск). По словам неизвестного, в двух поездах дальнего следования были заложены взрывные устройства. Полицейские обыскали вокзал и поезд с собаками, но не обнаружили взрывчатку. Произошедшее привело к сбоям в железнодорожном движении между Нюрнбергом и Веной.

Ранее в Петербурге 755 человек эвакуировали из-за звонков из США.

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