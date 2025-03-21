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В Праге из-за угрозы взрыва прервали церемонию вручения призов кинофестиваля

Idnes: в Праге из-за угрозы взрыва сорвалось вручение призов кинофестиваля
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Depositphotos

В Праге из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва во дворце Люцерна прервали церемонию вручения призов кинофестиваля One World. Об этом пишет портал Idnes.

«Около 2000 человек были вынуждены покинуть дворец в центре мегаполиса», — говорится в публикации.

Также во дворце в этот момент проходил выпускной бал. Всех людей эвакуировали.

Кроме того, поступила информация о минировании пражского железнодорожного вокзала в районе Смихов. Саперы нигде не обнаружили взрывных устройств.

В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников.

В январе сообщалось, что в немецком городе Пассау на границе с Австрией из-за угрозы взрыва железнодорожный вокзал приостановил свою работу, а пассажиров высокоскоростного поезда эвакуировали. Правоохранители получили анонимный звонок примерно в 17:00 (19:00 мск). По словам неизвестного, в двух поездах дальнего следования были заложены взрывные устройства. Полицейские обыскали вокзал и поезд с собаками, но не обнаружили взрывчатку. Произошедшее привело к сбоям в железнодорожном движении между Нюрнбергом и Веной.

Ранее в Австрии «заминировали» главный вокзал Граца.

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