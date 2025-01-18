В Баварии «заминировали» ж/д вокзал

В Пассау на юге Германии людей с вокзала эвакуировали из-за угрозы взрыва

В городе Пассау на юге Германии из-за угрозы взрыва железнодорожный вокзал приостановил свою работу, а пассажиров высокоскоростного поезда эвакуировали, сообщает BR24.

Как пишет Bild, правоохранители получили анонимный звонок примерно в 17:00 (19:00 мск). По словам неизвестного, в двух поездах дальнего следования были заложены взрывные устройства.

Согласно BR24, полицейские обыскали вокзал и поезд с собаками, но не обнаружили взрывное устройство. Произошедшее привело к сбоям в железнодорожном движении между Нюрнбергом и Веной.

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