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В Баварии «заминировали» ж/д вокзал

В Пассау на юге Германии людей с вокзала эвакуировали из-за угрозы взрыва
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Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В городе Пассау на юге Германии из-за угрозы взрыва железнодорожный вокзал приостановил свою работу, а пассажиров высокоскоростного поезда эвакуировали, сообщает BR24.

Как пишет Bild, правоохранители получили анонимный звонок примерно в 17:00 (19:00 мск). По словам неизвестного, в двух поездах дальнего следования были заложены взрывные устройства.

Согласно BR24, полицейские обыскали вокзал и поезд с собаками, но не обнаружили взрывное устройство. Произошедшее привело к сбоям в железнодорожном движении между Нюрнбергом и Веной.

12 января СК РФ возбудил уголовное дело после ложного доноса об угрозе взрыва на борту самолета из Нижнекамска. Мужчина во время полета сообщил бортпроводнице о том, что у него в сумке находятся две бомбы. После вызова дежурного наряда МВД в самолет, стюардесса сообщила полицейским, что пассажир, вероятно, находится под воздействием психоактивных веществ.

Ранее в Петербурге 755 человек эвакуировали из-за звонков из США.

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