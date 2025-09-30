СМИ: к берегам Турции прибило набитый взрывчаткой катер ВСУ

Турецкие рыбаки ночью обнаружили безэкипажный катер неизвестного происхождения. Об этом сообщил портал Haberler.

Катер обнаружили у побережья Чаршибаши в провицнии Трабзон. Рыбаки изначально привязали устройство к своим лодкам и попытались вытянуть на берег. Однако прибывшая на место береговая охрана отбуксировала беспилотник в порт Ёроз. По предварительной информации, катер мог быть снаряжен взрывчаткой, в связи с чем его переместили в безопасное место для дальнейшего изучения.

В управлении губернатора Трабзона подтвердили информацию об обнаружении катера. В официальном заявлении говорится, что в сети рыбаков попал предмет, предположительно, иностранного происхождения. Власти провинции считают, что он может быть украинским.

Как сообщает Telegram-канал Mash, к берегам Турции выбросило украинский безэкипажный катер Magura V5. Он используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для операций в Черном море против российского флота. Журналисты предположили, что беспилотник мог «заблудиться» и потерял связь в процессе недавней атаки на Новороссийск.

Ранее стало известно о захвате украинского безэкипажного катера в зоне СВО.